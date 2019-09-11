Фото дня. Члены временного правительства без Атамбаева и Омуркулова

Члены временного правительства накануне провели неформальную встречу. Сегодня в соцсетях опубликовали фотографию.

Сообщалось, что присутствовали президент переходного периода Роза Отунбаева, лидер политической партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, а также Темир Сариев, Кенешбек Дуйшебаев, Азимбек Бекназаров, Эмильбек Каптагаев, Эльмира Ибраимова, Болот Шер, Дуйшенкул Чотонов, Абдыганы Эркебаев и Исмаил Исаков.

На встречу не смогли прийти бывший глава государства Алмазбек Атамбаев (он содержится в СИЗО ГКНБ) и лидер фракции СДПК Иса Омуркулов.

Сегодня также стало известно, что с членами ВП решил встретиться президент КР Сооронбай Жээнбеков.