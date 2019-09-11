Итоги рейда. В Бишкеке 25 водителей управляли машиной в нетрезвом состоянии

Сотрудники ГУОБДД провели трехдневный рейд в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, за три дня выявлены 394 нарушения ПДД.
Из них остановлены:
- за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии — 25;
- за нанесение тонировки — 9;
- за управление авто без соответствующих документов — 39;
- за превышение скорости — 140;
- за нарушение требований дорожных знаков — 17;
- за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, — 31.
На штрафстоянку поставлен 31 автомобиль.