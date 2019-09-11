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Общество

Итоги рейда. В Бишкеке 25 водителей управляли машиной в нетрезвом состоянии

Сотрудники ГУОБДД провели трехдневный рейд в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за три дня выявлены 394 нарушения ПДД.

Из них остановлены:

  • за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии — 25;
  • за нанесение тонировки — 9;
  • за управление авто без соответствующих документов — 39;
  • за превышение скорости — 140;
  • за нарушение требований дорожных знаков — 17;
  • за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, — 31.

На штрафстоянку поставлен 31 автомобиль.
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