Итоги рейда. В Бишкеке 25 водителей управляли машиной в нетрезвом состоянии

Сотрудники ГУОБДД провели трехдневный рейд в Бишкеке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за три дня выявлены 394 нарушения ПДД.

Из них остановлены:

за управление автотранспортным средством в нетрезвом состоянии — 25;

за нанесение тонировки — 9;

за управление авто без соответствующих документов — 39;

за превышение скорости — 140;

за нарушение требований дорожных знаков — 17;

за управление ТС, не зарегистрированным в установленном порядке, — 31.

На штрафстоянку поставлен 31 автомобиль.