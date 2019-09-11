Погранслужба КР: На границе с Узбекистаном вооруженной военной техники нет

На кыргызско-узбекской границе в Араванском районе нет вооруженной военной техники. Об этом 24.kg сообщил председатель Погранслужбы Кыргызстана Уларбек Шаршеев.

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По его словам, в настоящее время узбекская сторона проводит демаркацию границы на своей территории.

«На месте нет вооруженной военной техники, есть строительная — КамАЗы и УАЗы. Вчера на месте находились бронеавтомобили, но они были без оружия, сегодня их нет. С обеих сторон охрану границы осуществляют военнослужащие. Это описанный участок границы. По последней договоренности местность, где сейчас проводится демаркация, считается стороной Узбекистана», — сказал Уларбек Шаршеев.