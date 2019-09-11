Суд над экс-мэрами. Минобразования просят исключить из числа потерпевших

В Ленинском районном суде Бишкека продолжается процесс по уголовному делу в отношении бывших столичных мэров Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова.

В суде допрашивают представителя потерпевшей стороны – ведущего специалиста управления правового обеспечения Министерства образования и науки Дуйшена Акимжанова по эпизоду со строительством школы в жилмассиве «Калыс-Ордо».

Обвиняемый Кубанычбек Кулматов поинтересовался, каким документом подтвержден статус бюджетных средств, на которые строили школу.

«Какие документы по этому вопросу есть? По строительству ТЭЦ? Вы не знаете? Уважаемый судья, делаю официальное заявление: исключите его из числа пострадавших. Министерство образования отношения к строительству школы не имеет. В Кыргызстане их строит Госстрой. К городу Минобразования вообще не имеет отношения, потому что вся инфраструктура строительная, она является муниципальной собственностью. Зачем этот фарс, мы же не судилище тут устраиваем?» — заявил Кубанычбек Кулматов.

Четырнадцати обвиняемым, включая Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова, инкриминируют коррупцию. Только пятеро из них находятся под стражей. По версии следствия, экс-чиновники умышленно допустили необоснованное завышение объемов строительных работ и материалов на общую сумму 12 миллионов 160 тысяч 641 сом. Албека Ибраимова обвиняют также в растрате средств в ТНК «Дастан» и коррупции при предоставлении муниципальных земельных участков в пользование физическим и юридическим лицам. Никто из них виновным себя не признал. А Кубанычбек Кулматов назвал это дело сфабрикованным.