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Общество

В озере Иссык-Куль проверили качество воды: все в порядке

Сотрудники Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства отобрали пробы воды в озере Иссык-Куль и впадающих реках в рамках сезонного глубинного и прибрежного мониторинга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, качество воды соответствует нормам и требованиям для водоемов рыбохозяйственной категории. Экологи проанализировали температуру воды, уровень pН, электропроводность, количество азота, растворенного кислорода, взвешенных веществ и другие компоненты. 

В ГАОССиЛХ рассказали, что за 2016-2018 годы химический состав и качество воды существенно не изменились.

Отметим, пробы воды озера Иссык-Куль берут трижды в год  — до начала, во время и после завершения сезона.
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