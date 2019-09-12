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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 12 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +24 градусов. День уменьшился до 12 часов 40 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-17.00 – 12-й микрорайон, 51, улицы Ахунбаева, 98а, 98б, 98в, Бектенова, Койбагарова, Ш.Руставели, 56, переулки Тобольский, Уссурийский, Предгорный;
  • 9.30-18.00 – жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Кара-Жигач, Сары-Жаз, Дордой, Достоевского, Сары-Озон), «Мурас Ордо», «Ынтымак», «Арча-Бешик»;
  • 9.30-19.00 – 9-й микрорайон, улицы Байтика Баатыра, 6, 6а, 6б, 8, Суеркулова, 2, 4, 4а, 4б;
  • 9.00-19.30 – отрезки улицы Элебесова, переулка Дорожный;
  • 9.00-18.00 – отрезки улиц Акиева, Жибек Жолу, Фрунзе, Ат-Башинской, Жумабека, Ала-Арчинской, Молодой Гвардии;
  • 9.00-12.00 – жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Молдо Кылыч, Садыр Аке, Ахунбаева, Бакдоолот);
  • 9.00-15.00 – жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Репина, Сандык-Тор, Кен-Суу). 

  • в районе, ограниченном улицами Ю.Фучика, Ленской, Лазо.

Памятные даты

Международный день вязания крючком

из интернета
Фото из интернета

Эта техника вязания считается более простой, нежели на спицах. Более доступное в плане обучения, оно завоевало и большее распространение.

Для любителей вязания, как начинающих, так и опытных, день 12 сентября стал датой, когда можно продемонстрировать свое умение и результаты творчества. Чаще всего этот замечательный праздник отмечается проведением флешмобов, мастер-классов, демонстрационных показов, выставок, а также просто обменом фотографиями через социальные сети.

Впервые же о Международном дне вязания крючком заговорили в интернете в 2007 году, благодаря инициативе одного американского блогера, увлекавшегося изготовлением крючков для вязания. 

Люди, которые меняли мир

Родился кинохудожник Казбек Жусупов

из интернета
Фото из интернета. Казбек Жусупов

Родился 12 сентября 1937 года в селе Октябрьском Московского района.

С 1967 года работал художником-постановщиком на киностудии «Кыргызфильм». С 1973-го — член Союза кинематографистов Киргизской ССР, с 1974 года — член Союза художников СССР.

В качестве художника-постановщика Казбек Жусупов работал над картинами «Материнское поле», «Каныбек», «Поле Айсулуу». Как художник по костюмам работал над кинофильмом «Уркуя» («Поклонись огню»). Кроме того, участвовал в создании таких фильмов, как «Мурас», «Поющая пиала», «Когда отступают тени», «У старой мельницы», «Поклонись огню», «Водопад», и других.

Казбек Жусупов работал и в станковой живописи, обращался к жанру портрета, изображая в основном своих коллег по искусству.

Родился переводчик Тынай Ахметов

Родился 12 сентября 1938 года в селе Алчалуу Чуйского района. Прозаик, переводчик.

С 1979-го был старшим редактором киностудии «Киргизфильм».

Печатается с 1961 года. Первый сборник рассказов «Сагыныч» («Тоска») издан в 1969-м.

Он является автором ряда литературно-критических статей, посвященных проблемам развития современной кыргызской прозы.

Перевел на кыргызский язык произведения Николая Носова, Иманта Зиедониса, Николая Ермоловича и других, ряд фильмов.

Умер в 1993 году.

Умер полный кавалер ордена Славы Усен Бейшеев.

Фото из интернета. Усен Бейшеев

Родился 10 октября 1922 года в селе Кочкорка Нарынской области.

На фронте с 25 марта 1943 года. Участвовал в боях на Юго-Западном, 3-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах.

Награжден орденами Славы III (за личное мужество, проявленное в бою за село Красное) и II степеней (за доблесть и мужество, проявленные в боях на западном берегу реки Вислы) и за прорыв Одерского рубежа обороны в районе Зееловских высот орденом Славы I степени.

Умер 12 сентября 1982 года.

У кого намечается той

Нуржан Шайлдабекова

Родилась 12 сентября 1968 года в селе Люксембург Чуйской области. Председатель ЦИК.

Айбек Бегимкулов

Родился 12 сентября 1970 года. Аким Базар-Коргонского района.

Дмитрий Александров

Родился 12 сентября 1992 года. Мастер спорта международного класса по плаванию.

Куда сходить

Культура

  • в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
  • Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР», «Эскерме», «Талас дүбүртү»;
  • в отеле «Достук» состоится очередная лекция по кыргызоведению «Аян. Проявление и предназначение»;
  • Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на спектакль «Земля Эльзы» (Россия).

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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