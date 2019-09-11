В Бишкеке 11 сентября безоблачно. Воздух прогреется до +22 градусов. День уменьшился до 12 часов 43 минут.

Отключение газа, света, воды

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 46, отрезок улицы 50 лет Победы, улица Ш.Руставели, 58;

9.00-19.30 — жилмассив «Кок-Джар» (улицы Сайма-Таш, Молдокулова, Ахунбаева, Достоевского);

9.30-17.00 — отрезки улиц Чернышевского, Карасаева, Элебаева, Он-Арча, Куюковой, Фатьянова, Кулатова, Боконбаева, Сельповской, Мессароша, Ильменской, переулок Гвардейский;

переулок Гвардейский; 9.30-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Бакай-Ата, Каныкей, Ак-Таала, Ак-Балта);

9.30-13.00 — отрезки улиц Панфилова, Кулатова, переулок Актюбинский;

9.30-12.00 — отрезки улиц Иваницына, Павлова, переулок Краснознаменный;

10.00-17.00 — отрезки улиц 9 Января, Брестской, Абаканской;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач», «Ак-Тилек» (улицы Надырбек, Биримдик, переулок Надырбек), улицы Кайынды, Керамическая.

до 12 сентября — в районе, ограниченном улицами Ю.Фучика, Ленской, Лазо.

Памятные даты

Cовершен самый крупный в истории человечества террористический акт

11 сентября 2001 года в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, управляемые террористами. В результате чего обе башни обрушились, вызвав серьезные разрушения прилегающих строений. Третий самолет был направлен в здание Пентагона. Четвертый разбился в штате Пенсильвания.



Помимо 19 террористов, в результате атак погибло более трех тысяч человек, около шести тысяч ранено, еще 24 пропали без вести. Большинство погибших были гражданскими лицами. Также катастрофа унесла жизни пожарных и полицейских, благодаря усилиям которых удалось спасти около 30 тысяч человек.

День граненого стакана

11 сентября отмечается День граненого стакана. Считается, что в этот день в 1943 году на Гусевском Хрустальном заводе выпущен первый советский граненый стакан.

Размеры классического граненого стакана — 65 миллиметров в диаметре и 90 в высоту. Стакан имел 16 граней и вмещал 200 миллилитров жидкости. На дне стакана оттиснута его цена (как правило, 7 копеек).

Граненый стакан имеет ряд преимуществ. Благодаря своим граням он гораздо прочнее и может уцелеть при падении на бетонный пол с метровой высоты. Поэтому граненые стаканы производятся по сей день.

Люди, которые меняли мир

Родился кинорежиссер Толомуш Океев

Фото из личного архива семьи Океевых

В 1935 году в селе Боконбаево родился советский кыргызский кинорежиссер, сценарист Толомуш Океев. Народный артист СССР (1985).

Огромную известность во всем мире получили снятые им художественные фильмы «Небо нашего детства» (1966), «Поклонись огню» (1972), «Лютый» (1973), «Красное яблоко» (1975), «Улан» (1977), «Золотая осень» (1980), «Потомок белого барса» (1984), «Миражи любви» (1986). Картины Толомуша Океева талантливы, отличаются оригинальностью, глубоким психологизмом.

Создал первую частную киностудию в Кыргызстане «Келечек».

Толомуш Океев — лауреат премии Ленинского комсомола Киргизии, Госпремии КР, заслуженный деятель искусств Казахстана, заслуженный деятель культуры Польской Народной Республики.

Умер 18 декабря 2001 года.

У кого намечается той

Кабыл Абдалиев

Родился 11 сентября 1966 года в селе Каарман Ошской области. Председатель Государственной налоговой службы.

Таалайбек Сарыбашов

Родился 11 сентября 1971 года в селе Гульча Ошской области. Мэр Оша.

Замирбек Чекирбаев

Родился 11 сентября 1973 года. Заместитель председателя ГНС КР по цифровому развитию.

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