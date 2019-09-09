Кыргызстанец награжден Евразийской премией в области изобретательства

За многолетнюю изобретательскую деятельность и активное использование Евразийской патентной системы награжден изобретатель, кандидат технических наук Жыргалбек Сарымсаков. Об этом сообщила пресс-служба Кыргызпатента.

По ее данным, его научными работами являются исследование и разработка альтернативных источников энергии, в том числе солнечная энергия, преобразование электромагнитных излучений в электричество и их практическое применение. Жыргалбек Сарымсаков является обладателем более чем 12 международных патентов и более 20 прикладных разработок в этой области.

9 сентября делегация Государственной службы интеллектуальной собственности и инноваций приняла участие в дипломатической конференции по принятию Протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции в городе Нур-Султане, в рамках которой состоялось награждение лауреатов Евразийской премии в области изобретательства.