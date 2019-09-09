10 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».
1Иссык-Кульская область
- 8.00-12.00 — город Балыкчи (улицы Кулакунова, Тоголока Молдо, Октябрьская);
- 9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Озерная, Октябрьская, Весенняя, Абдрахманова), села Талды-Суу, Фрунзе, Кутургу, Бошарино, Ананьево, пансинаты села Бостери.
- 14.00-18.00 — село Сары-Камыш.
2Ошская область
- 8.00-17.00 — села Чагыр, Дормастер, Поселок, Мады.
3Ош
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8.00-17.00 — микрорайон «Манас-Ата», улицы Эшматова, Латипжанова, Набережная, Чкалова, Моминова, Шолохова, жилмассив «Калинина», 105, улицы Эшматова, 1г, 1в, 13-18, Мушкетова, 1-13, 14-18.