10 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Иссык-Кульская область

8.00-12.00 — город Балыкчи (улицы Кулакунова, Тоголока Молдо, Октябрьская);

9.00-17.00 — город Балыкчи (улицы Озерная, Октябрьская, Весенняя, Абдрахманова), села Талды-Суу, Фрунзе, Кутургу, Бошарино, Ананьево, пансинаты села Бостери.

14.00-18.00 — село Сары-Камыш.