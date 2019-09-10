В Бишкеке 10 сентября утром дождь. Воздух прогреется до +18 градусов. День уменьшился до 12 часов 46 минут.
Отключение газа, света, воды
- на улице Л.Толстого, 67, 69, 71, 73/2, 77/1; 2-я Черепки, 58-61;
- до 12 сентября — в районе, ограниченном улицами Ю.Фучика, Ленской, Лазо.
Памятные даты
Всемирный день предотвращения самоубийств
Ежегодно 10 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит Всемирный день предотвращения самоубийств с целью укрепления приверженности и поощрения деятельности по предотвращению суицидов во всем мире.
По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида сейчас приближается к миллиону в год. Тенденции таковы, что к 2020 году количество самоубийств, по всей видимости, возрастет в полтора раза.
Открыта уникальность ДНК — «генетические отпечатки»
Он рассматривал рентгеновские снимки ДНК и вдруг увидел, что ее цепочки отличаются. Джеффриз назвал их «генетическими отпечатками». Так зародилась «генетическая дактилоскопия».
С помощью «генетических отпечатков» можно установить родство, доказать причастность к преступлению или, наоборот, помочь выйти на свободу людям, попавшим за решетку из-за судебной ошибки, таких примеров уже достаточно много.
Люди, которые меняли мир
Родился ученый Касым Тыныстанов
В 1901 году в селении Чырпыкты Пржевальского уезда Семиреченской области (ныне Иссык-Кульский район Иссык-Кульской области) родился кыргызский ученый, поэт и государственный деятель Касым Тыныстанов.
Он является основоположником кыргызской письменности.
В 1923 году Тыныстанов составил реформированный кыргызский алфавит на основе арабского, на котором в 1924-м вышла его книга для чтения «Окуу китеби», а позднее ряд букварей.
В 1927 году Касым Тыныстанов назначен народным комиссаром просвещения Киргизской АССР. В 1930-м стал научным сотрудником, а позднее и директором Кыргызского института культурного строительства. Параллельно с 1932 года преподавал в Кыргызском педагогическом институте. В этот период издал ряд работ по кыргызскому языкознанию.
Перу Тыныстанова принадлежит ряд стихотворений. Среди них сборник «Касым ырларынын жыйнагы» (1925), а также переводы на кыргызский язык «Интернационала» и басен Ивана Крылова.
В 1938 году Тыныстанов был необоснованно репрессирован и 6 ноября того же года расстрелян. В 1957-м посмертно реабилитирован.
В Бишкеке его именем названа улица.
У кого намечается той
Алтынай Омурбекова
Родилась 10 сентября 1973 года в городе Фрунзе. Вице-премьер-министр КР.
Куда сходить
Культура
- в ТРЦ «АЮ Гранд» гостей ждет цирк-шапито Circusland;
- Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева представляет выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и «Эскерме», а также откроется выставка «Талас дүбүртү»;
- в Доме кино миени Ч.Айтматова состоится презентация книг Назиры Джуман;
- в ОlolohausErkindik пройдет семинар «Простые правила здоровья».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.