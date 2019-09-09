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Общество

Бишкекчане за неделю посадили более 170 саженцев в новом парке

В новом парке на Южной магистрали горожане за неделю высадили более 170 саженцев. Об этом сообщила пресс-секретарь Бишкекзеленхоза Аида Айдаралиева.

По ее словам, в акции #паркдляжизни приняли участие около 30 семей и 10 фирм, две компании друзей и более 5 коллективов. 

«Приходят, начиная с совсем молодых семей, заканчивая очень большими, с бабушками и дедушками.
Каждый выбирает свое дерево, вкладывает особую символику и смысл», — написала она.

По ее словам, посадки саженцев продолжатся до 20 сентября.

Напомним, мэрия объявила о зеленой акции #паркдляжизни #жашоотартуулагансейилбак #parkforlife. Муниципалитет предложил бишкекчанам приобрести и посадить в парке фамильное дерево. С требованиями можно ознакомиться на сайте мэрии. Однако читатели жаловались, что саженцы деревьев для нового парка на Южной магистрали продают за 9-11 тысяч сомов.
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