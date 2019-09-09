Школьники из Бишкека стали призерами международной олимпиады мегаполисов, прошедшей в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, в олимпиаде участвовали команды 45 городов из 32 стран. Соревнования проходили по физике, химии, математике и информатике, состояли из блиц-туров и двух основных турниров.

«В итоге учащиеся школ № 61 и № 9 привезли пять бронзовых и одну серебряную медаль, в командном зачете заняли третье место», — отметили в мэрии.

Научная олимпиада для школьников из крупнейших городов и столиц мира проводится уже в четвертый раз по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Оценивает участников интернациональное жюри, в которое входят крупные ученые и известные преподаватели. По сложности задания примерно соответствуют уровню крупнейших международных олимпиад.