Кыргызский Лас-Вегас на месте американской авиабазы предлагает открыть депутат

Депутат парламента Дастан Бекешев посчитал плюсы от открытия казино на месте бывшей американской авиабазы «Манас». В 2009 году она была перепрофилирована в Центр транзитных перевозок (ЦТП), а в 2014-м и вовсе прекратила свое существование. Нардеп на своей официальной странице объяснил, почему это выгодно.

По его словам, многие его коллеги и не только выступали за создание игорной зоны в Иссык-Кульской области. «В V созыве парламента, кстати, была такая инициатива, которую коллеги отклонили. Не возрождая старую инициативу, я предложил общественности открыть казино для иностранцев на территории, где раньше находился Центр транзитных перевозок (авиабаза США)», — заявил нардеп.

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Он отметил, что, «во-первых, население не будет против, поскольку болеющие лудоманией граждане не смогут попасть в это казино». «Во-вторых, очень подходящее место, позволяющее открыть кыргызский Лас-Вегас прямо возле аэропорта. Такое же казино для иностранцев, а точнее не для мусульман, имеется в Малайзии. В Гентинге, куда попадаешь через канатную дорогу или на машине, имеется множество казино. Там проверяют паспорт, и если ты гражданин Малайзии и являешься мусульманином, то тебя не пустят играть в азартные игры. На территории Гентинга есть развлекательная инфраструктура как для взрослых, так и для детей. По аналогии с Гентингом мы бы могли открыть такое место для азартных игр. Чтобы не было коррупции, мы, если захотим это сделать, должны отдать управление территорией для азартных игр в ведение солидной иностранной компании», — пояснил Дастан Бекешев.

Можно даже организовать безвизовое посещение данного казино из любой страны. Идея шикарна тем, что религиозная часть населения — а она очень большая — не должна возражать. Дастан Бекешев

Он посчитал, какие плюсы получит государство. По мнению инициатора, казино обеспечит пополнение бюджета за счет налогов от азартной деятельности, будет способствовать увеличению туристического потенциала страны, созданию рабочих мест для населения благодаря такому казино, также и поставщики продуктов питания, певцы, таксисты смогут зарабатывать.

«Что мы имеем сейчас? Эта территория раскурочена. Там разворована вся инфраструктура, которая была построена американцами. Мы очень по-варварски отнеслись к передаваемому имуществу. Территория никак не используется. Если говорить о поступлениях, то при правильной раскрутке, гарантиях того, что это казино завтра не закроют депутаты, мы смогли бы зарабатывать более миллиарда сомов. Это только налоги и другие отчисления. О мультипликативном положительном эффекте я выше сказал. Но, к сожалению, я боюсь, эта инициатива не найдет поддержки», — заключил депутат.

Коллеги будут руководствоваться религиозными чувствами, а во-вторых, впереди выборы, и сам Бог велел зарабатывать политические очки, высказываясь или крича против чего-либо. Дастан Бекешев

Ранее, напомним, он предлагал легализовать продажу легких наркотиков на базе бывшего ЦТП.