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Общество

В некоторых районах Бишкека и Оша не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Оша несколько дней не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в столице в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

  • 9-10 сентября — на улице Л.Толстого, 67, 69, 71, 73/2, 77/1; 2-я черепки, 58-61;
  • 10-12 сентября — в районе, ограниченном улицами Ю.Фучика, Ленской, Лазо.

В селе Восток 10-12 сентября также не будет газа.

В городе Ош отключат голубое топливо в районах:

  • 10 сентября — в микрорайоне «Ак-Тилек»;
  • 11 сентября — в микрорайоне «Черемушки»;
  • 12 сентября — на улице М.Абжалова;
  • 13 сентября — на улице Сулайманова.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.
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