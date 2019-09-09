В некоторых районах Бишкека и Оша не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Оша несколько дней не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в столице в связи с ремонтно-восстановительными работами будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

9-10 сентября — на улице Л.Толстого, 67, 69, 71, 73/2, 77/1; 2-я черепки, 58-61;

10-12 сентября — в районе, ограниченном улицами Ю.Фучика, Ленской, Лазо.

В селе Восток 10-12 сентября также не будет газа.

В городе Ош отключат голубое топливо в районах:

10 сентября — в микрорайоне «Ак-Тилек»;

11 сентября — в микрорайоне «Черемушки»;

12 сентября — на улице М.Абжалова;

13 сентября — на улице Сулайманова.

Ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.