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Общество

Фильмы из Кыргызстана удостоились нескольких наград фестиваля «Байконур»

Фото Союза кинематографистов КР. Награды и дипломы победителей из Кыргызстана

Две короткометражки из Кыргызстана удостоились нескольких наград IV Baiqonyr International Short Film Festival, который прошел в Алматы 4-8 сентября. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов КР.

Картине «Прощай» Жаныша Карашова присудили приз «За лучший фильм». В номинации «Лучший актер» жюри вручило награды сразу двум юным исполнителям ролей мальчиков  Саламату Нурмамбетову и Даниелю Курманалиеву.

Режиссеру фильма «51+» Данияру Абирову присудили приз в номинации «Лучший режиссер».

Международное жюри возглавила режиссер и отборщик МКФ в Оберхаузене (Германия) Кристиана Бюхнер. Среди членов жюри — Серик Апрымов, Майра Карсакбаева, Гульбара Толомушова, Тимур Сердалин и Данияр Ибрагимов.

«Байконур» — это знакомство с работами молодых кинематографистов, он призван стать стартовой площадкой для творческого «взлета» участников фестиваля и открытия новых имен не только в казахстанском кино.
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