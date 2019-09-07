Приморский край России заинтересован в привлечении строителей из Кыргызстана

С учетом нехватки рабочей силы и началом строительства крупных инвестиционных проектов, Приморский край России готов привлекать из Кыргызстана квалифицированных специалистов и строителей. Об этом заявлено на встрече первого вице-губернатора региона Веры Щербины с послом КР в РФ Аликбеком Джекшенкуловым.

Кроме того, российская сторона рассмотрит возможность выделения для кыргызстанцев квот для обучения в Дальневосточном федеральном университете.

По данным посольства Кыргызстана в России, также достигнута договоренность о развитии договорно-правовой базы, подписании ряда договоров об установлении побратимских отношений и сотрудничестве между областями КР и Приморским краем.

Обсуждено развитие сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, в том числе в формате фестивалей, ярмарок, выставок, спортивных игр. Руководству Приморского края передали пакет инвестиционных проектов в различных сферах экономики Кыргызстана.

Встретился посол и с гражданами Кыргызстана (около 200 человек), работающими на строительном объекте компании «Ленспецгазстроймонтаж». Руководство проекта отметило дисциплинированность и трудолюбие наших граждан.