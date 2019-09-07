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Общество

Избиение возле супермаркета. Адвокат считает, что задержали не тех милиционеров

ГКНБ незаконно задержал двоих милиционеров мобильной группы, забравших виновников драки возле супермаркета «Ярмарка». Об этом 24.kg заявил адвокат Жыргалбек Бабаев.

По его словам, основные должностные лица, допустившие халатность, находятся на свободе.

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«Мои подзащитные приехали на место происшествия, забрали хулиганов и сдали их в дежурную часть ГОМ-2. Следователь взял с них объяснительную и рапорт об инциденте. Далее хулиганы написали заявление на потерпевших и их отпустили. Следователь, сотрудник дежурной части, руководитель мобильной группы и майор милиции, являющийся родственником одного из нападавших, находятся на свободе. Есть доказательства невиновности моих подзащитных — съемка видеокамеры, рапорт и заявления, но следователь ГКНБ не дал им должную оценку. Получается, задержали только низшее звено, а остальных не привлекают к ответственности», — сказал Жыргалбек Бабаев.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемые явились с повинной. Их задержали и водворили в ИВС. В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.
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