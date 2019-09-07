Учения «Аныракай-2019». Спецназ выявил временную базу вооруженных формирований

На Иссык-Куле на полигоне «Эдельвейс» завершились совместные специальные тактические учения подразделений специального назначения Кыргызстана и Казахстана «Аныракай-2019». Об этом сообщила пресс-служба Генштаба КР.

В ходе учений прошли теоретические и практические занятия по горной и тактико-специальной подготовке, военной топографии, организации связи с проведением радиотренировки.

«Согласно плану учений, спецназовцы провели разведывательно-поисковые действия в ущелье Чон-Кемин, в ходе которых сводные группы выявили временную базу незаконных вооруженных формирований, отработали навыки стрельбы и организовали разведывательную засаду на путях выдвижения бандгрупп», — сообщили в Генштабе.

«Учения проводят для проверки готовности и отработки слаженности подразделений специального назначения при проведении совместных операций. В этом году в них участвовали около 300 военнослужащих двух государств», — отметили в ведомстве.