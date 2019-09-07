15:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Учения «Аныракай-2019». Спецназ выявил временную базу вооруженных формирований

Фото Генеральный штаб ВС КР. Учения «Аныракай-2019»

На Иссык-Куле на полигоне «Эдельвейс» завершились совместные специальные тактические учения подразделений специального назначения Кыргызстана и Казахстана «Аныракай-2019». Об этом сообщила пресс-служба Генштаба КР.

В ходе учений прошли теоретические и практические занятия по горной и тактико-специальной подготовке, военной топографии, организации связи с проведением радиотренировки.

«Согласно плану учений, спецназовцы провели разведывательно-поисковые действия в ущелье Чон-Кемин, в ходе которых сводные группы выявили временную базу незаконных вооруженных формирований, отработали навыки стрельбы и организовали разведывательную засаду на путях выдвижения бандгрупп», — сообщили в Генштабе.

«Учения проводят для проверки готовности и отработки слаженности подразделений специального назначения при проведении совместных операций. В этом году в них участвовали около 300 военнослужащих двух государств», — отметили в ведомстве.
Ссылка:
просмотров: 152
Версия для печати
Материалы по теме
Военные из Кыргызстана и Казахстана проводят совместные учения
Как уничтожить террористов. В Алае начались военные учения «Сары-Таш — 2019»
Боевые учения в городе Ош пугают жителей
На видео попала гибель американского десантного корабля
Террористы на Иссык-Куле. «Кыргызалтын» провел неожиданные учения
Кыргызские военнослужащие примут участие в учениях стран ШОС «Мирная миссия»
Кыргызстан примет участие в учениях ОДКБ «Нерушимое братство-2018»
На Алтынкене замуровали бомбу. Как «Кыргызалтын» спасал объект
В Караколе комендантский час. Без паники: военные проводят учения
Учения Сил воздушной обороны. Как отражали нападение противника наши военные
Популярные новости
Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших Драка возле супермаркета. Милиция разыскивает нападавших
Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на&nbsp;вопросы следователей Дело Атамбаева. Бывший президент отказывается отвечать на вопросы следователей
Алмазбек Атамбаев: Я&nbsp;действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом Алмазбек Атамбаев: Я действительно хотел, чтобы Жээнбекова избрали президентом
Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в&nbsp;СИЗО ГКНБ Депутаты парламента посетили Алмазбека Атамбаева в СИЗО ГКНБ
Бизнес
Снижение цен на&nbsp;самые востребованные смартфоны в&nbsp;MegaStore Снижение цен на самые востребованные смартфоны в MegaStore
15&nbsp;августа совершен первый звонок в&nbsp;сети нового оператора SALAM 15 августа совершен первый звонок в сети нового оператора SALAM
БТА Банк открыл в&nbsp;Бишкеке филиал &laquo;Исламский Финансовый Центр&raquo; БТА Банк открыл в Бишкеке филиал «Исламский Финансовый Центр»
Пользоваться услугой &laquo;Где дети?&raquo; от&nbsp;MegaCom стало еще выгоднее Пользоваться услугой «Где дети?» от MegaCom стало еще выгоднее