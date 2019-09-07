Бишкекский городской реабилитационный центр полностью готов к зиме

Ремонт котельной городского реабилитационного центра для горожан с ОВЗ завершен, центр готов к предстоящему отопительному сезону. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, провели косметический ремонт помещения, отремонтировали запорную арматуру, прочистили котлы.

Директор «Бишкектеплоэнерго» Виктория Мозгачева лично проверила все оборудование: насосы, вентиляторы, запорную арматуру, контрольно-измерительные приборы и качество ремонта.

В городском реабилитационном центре ежедневно обслуживают около 100 горожан с ОВЗ.