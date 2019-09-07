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Общество

Экс-президент: Решение о лишении неприкосновенности не имеет юридической силы

«Решение парламента о лишении меня, как экс-президента, неприкосновенности не имеет юридической силы — закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, не имеет обратной силы», — заявил экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, отвечая на вопросы журнала Open Central Asia, как он относится к ситуации по лишению его неприкосновенности.

Как отмечает издание, бывший лидер страны дал интервью за несколько часов до ареста.

«Парламент лишает меня только статуса экс-президента, но в нем не прописана процедура лишения политической неприкосновенности. То есть с юридической точки зрения все это недействительно и неконституционно», — заявил бывший глава государства.

«Мне нечего скрывать в деле Азиза Батукаева, я уже все рассказал средствам массовой информации и сейчас готовлю письменные доказательства. Но я помню, как они отнеслись к Сапару Исакову и Кубанычбеку Кулматову, моим сторонникам, которые также пошли в ГКНБ на простой допрос, а после их арестовали. Конституционный суд сейчас рассматривает нашу жалобу на допрос. Именно суд положит конец этому, и именно от него зависит дальнейшее развитие событий», — отметил Алмазбек Атамбаев.
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