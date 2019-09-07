ГКНБ задержал милиционеров, скрывших драку возле супермаркета

ГКНБ задержал двух сотрудников патрульно-постовой службы милиции, укрывавших драку возле супермаркета. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Уточняется, что после жестокого избиения два милиционера незаконно забрали подозреваемых с места происшествия и увезли в ГОМ, а позже их отпустили.

Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых работал в милиции. Жаныбек Бапышов и Калысбек Сейитбеков скрылись, и их объявили в розыск. Накануне они явились с повинной. Их задержали и водворили в ИВС.

В отношении сотрудников, отпустивших подозреваемых, возбудили уголовное дело.

Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция.