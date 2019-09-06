Главой Госагентства окружающей среды назначен Мирслав Аманкулов

Мирслав Аманкулов назначен директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата правительства.

Сообщается, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев подписал соответствующее распоряжение. Он освобожден от ранее занимаемой должности — директора госпредприятия «Витязь» при Министерстве культуры, информации и туризма КР.

Аманкулов Мирслав Акалович родился 10 ноября 1960 года. Был главой дирекции биосферной территории «Иссык-Куль».

О нем также известно, что ранее он уже занимал должность главы ГАООСиЛХ. В 2010-м он несколько дней возглавлял ведомство и был уволен. Свою отставку тогда он называл «политическим решением».