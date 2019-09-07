Убийство ребенка в Джалал-Абаде. Уголовное дело прекратили

Уголовное дело об убийстве 11-летнего мальчика в Джалал-Абаде прекратили. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

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В ведомстве напомнили, что подозреваемая — сестра убитого — несовершеннолетняя. Согласно новой редакции Уголовного кодекса, привлекать ее к ответственности нельзя.

Девочка находится в реабилитационном центре. В отношении нее назначили психиатрическую экспертизу. Пока результатов нет, но следователь утверждает, что, несмотря на ее итоги, дело возобновлять не будут.

ЧП произошло в Сузакском районе Джалал-Абадской области 9 июля. Рядом с телом мальчика нашли записку о мести. Позже в убийстве призналась его старшая сестра. О том, что написала записку, девочка не помнит. Согласно ее показаниям на допросе, брат ее оскорбил, поэтому она его зарезала.