Генпрокуратура пока не зарегистрировала заявление на Абдиля Сегизбаева

Генпрокуратура еще не зарегистрировала заявление члена политсовета партии СДПК Адиля Турдукулова на экс-главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.

По словам заявителя, Абдиль Сегизбаев, использовав служебные полномочия, занимался подлогом и мошенничеством в деле лидера политической партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева по продаже акций сотового оператора MegaCom.

В ГП КР 24.kg отметили: информации о том, что заявление зарегистрировали в ЕРПП и начали по нему досудебную проверку, пока нет. Сам Абдиль Сегизбаев не комментирует обращение в ГП КР. По некоторым данным, он покинул страну.

В конце 2016 года глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев представил тогда еще президенту Кыргызстана Алмазбеку Атамбаеву документы по трасту от 4 апреля 2012 года в пользу бенефициаров (трех граждан КР, являющихся депутатами Жогорку Кенеша) долей в 22 процента (8 процентов + 7 процентов + 7 процентов) офшорной компании «Саутфилд» (Белиз), владевшей в свое время 50 процентами акций кыргызского ЗАО «Альфа Телеком» (торговая марка MegaCom).

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Согласно документам, если бы до 1 января 2015 года компании «Саутфилд» удалось продать ценные бумаги ЗАО «Альфа Телеком» на сумму более $50 миллионов, эти граждане автоматически получили бы обговоренные пакеты акций компании. Это фактически означает получение ими соответствующей доли выручки. Только из-за того, что позже по решению судов Кыргызстана указанные 50 процентов ценных бумаг конфисковали в пользу государства, траст не вступил в силу.

Алмазбек Атамбаев поручил генпрокурору проверить документы по трасту акций MegaCom, которые якобы свидетельствовали о заинтересованности депутатов парламентской фракции «Ата Мекен» Омурбека Текебаева, Алмамбета Шыкмаматова и Аиды Саляновой. Сведения не подтвердились, а сам Атамбаев в интервью телеканалу «Апрель» от 20 ноября 2018 года заявил, что Сегизбаеву, вероятно, кто-то подсунул фальшивые документы.