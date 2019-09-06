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Общество

В Москве у курьера из Кыргызстана отобрали самокат и угрожали утопить в реке

В центре столицы России два представителя кавказской национальности украли у доставщика еды из Кыргызстана электросамокат. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, к оперативникам обратился 21-летний уроженец Кыргызстана, работающий курьером в сервисе «Яндекс. Еда».

Молодой человек рассказал, что на Крымском мосту к нему подошли двое неизвестных кавказской наружности и попросили покататься на электросамокате. Парень согласился, передал самокат одному из мужчин и шел вслед за ним, однако тот ехал быстро и вскоре пропал из виду. 

Затем к курьеру обратился второй мужчина и потребовал передать ему 200 рублей, пригрозив в случае отказа сбросить потерпевшего с моста. Молодой человек перевел деньги, и злоумышленник скрылся.

Отмечается, что ущерб составил 8,2 тысячи рублей. Выясняются обстоятельства случившегося.
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