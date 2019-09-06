Почему машины предпочитают общественному транспорту? Эксперты выяснили

Эксперты информационного портала Peskom.org провели исследование с целью выяснить, почему бишкекчане предпочитают личные автомобили общественному транспорту.

В нем говорится, в частности, что, по официальным данным, в столице зарегистрировано более 400 тысяч автомобилей. Если учитывать всех жителей Бишкека, а их, по данным Нацстаткома, чуть более миллиона, то почти каждый второй владеет автомобилем. В то же время столица рассчитана всего на 40 тысяч машин.

На сегодня одну седьмую 160-квадратной площади столицы занимают авто.

Эксперты Peskom.org отмечают, что между тем горожане не торопятся пересаживаться на общественный транспорт, и объясняют почему. «Автобусов и троллейбусов, которым отдают предпочтения во многих городах, не достаточно для миллиона бишкекчан. Сейчас в городе действует всего 13 автобусных и 11 троллейбусных маршрутов. Каждый день на дороги выходят около 140 автобусов и 135 троллейбусов», — говорится в исследовании.Отмечается, что весной мэрия завезла 60 новых автобусов, а сейчас ведет переговоры с Турцией, откуда в ближайшее время, возможно, привезут еще 500. Дополнительно 12 автобусов были привезены в июле частной компанией.

Но при этом количество автобусов на линиях практически не растет, потому что новые единицы транспорта зачастую заменяют старые.

С новыми автобусами тоже не все гладко — некоторые маршруты идут по улицам, где нет остановок, а сам транспорт не приспособлен для родителей с колясками и людей с инвалидностью.

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Из-за недостатка автобусов и троллейбусов пассажиров перевозят в основном маршрутки. Их сеть состоит из 103 маршрутов, а автопарк включает две тысячи автомобилей. «Но сейчас количество бусов снижается из-за того, что заработанные водителями деньги почти не покрывают их расходы», — уточнет портал.

Аналитики считают, для того чтобы люди стали делать выбор в пользу общественного транспорта, нужна широкая и удобная сеть маршрутов с автобусами и троллейбусами. Следует создавать отдельные полосы на дорогах, как это делают во многих странах, — тогда ездить на общественном транспорте становится гораздо быстрее, чем на личном автомобиле.