9 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

8.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева;

9.00-19.30 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 18-24;

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 46, улица Малдыбаева, 26, 28, 30, отрезки улиц Тыныстанова, Ново-Октябрьской, Чехова, Горького, Кулатова, улица Ш.Руставели, 58;

9.30-18.00 — отрезки улиц Игембердиева, Кулатова, Фатьянова, проспекта Ч.Айтматова, переулок Актюбинский;

10.00-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Кереге-Таш, Оберон), «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);

13.00-17.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, проспект Жибек Жолу.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Гавриловка (улица Горького, переулок Забайкальский), Мирное (улицы Киргизская, Октябрьская, Мира, Победы) Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Асылбаш (улицы Кайназаровой, Шамши, Ноорузбая), Арал (улица Картамбаева), Кашка-Баш (улицы Садовая, Новостройка), Сокулук (улица Достук), Гавриловка (улицы Пушкина, Школьная, Северная, Дружбы, Новая);

10.00-15.00 — села Сокулук (улицы 60-лет Киргизии, Свободы, 40-лет Октября, Правды, Строительная, Фрунзе, Новая, Молодежная, Белинского, Мельничная, Труда, Северная, Бакыта, Советская, Калинина, Торговая, Урожайная, Индустриальная, Краснодарская, Заречная, Степная, Полярная, Садовая, Ново-Октябрьская);

Сокулукский РЭС

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Московская, Комсомольская, Урожайная, Крупской, Садовая), Садовое (улицы Прогресса, Колхозная, Советская, Крупской, Пионерская, 1-Мая), Александровка (улицы Чапаева, Западная, Колхозная, Ворошилова).

3 Иссык-Кульская область

7.00-19.00 — села Тогуз-Булак, Жер-Уй, Кок-Сай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон;

8.00-12.00 — город Балыкчи (улицы Ынтымак, Сергея Лазо, Комсомольская, Почтовая);

8.30-17.00 — села Арал, Мин-Булак, Долон, Кош-Добо, Тасма, Талды-Суу;

9.00-17.00 — село Ак-Кочкор;

12.00-16.00 — город Балыкчи (улицы Победа, Чернышевский, Аманбаева);

14.00-18.00 — село Сары-Камыш.