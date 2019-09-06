«Тайный горожанин» проверит, насколько эффективно работает Бишкекглавархитектура. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, вице-мэр Уланбек Азыгалиев проинспектировал работу «Единого окна» Бишкекглавархитектуры. Он отметил, что предприятие должно больше взаимодействовать с горожанами, исключить формальность, сохранить равный подход к каждому заявителю.

«Для проверки эффективности работы «Единого окна» муниципалитет использует классический маркетинговый инструмент — «тайного покупателя», а в нашем случае «тайного горожанина». Заказчик, которого никто не знает, проведет независимую оценку работы всего предприятия», — заметили в мэрии.

После подачи документов на изучение заявки на соответствие архитектурным, градостроительным, инженерным нормам необходимо три дня. Если оставить заявку на разработку архитектурно-планировочных условий, это займет 20 рабочих дней. Заявку на согласование проекта сотрудники Бишкекглавархитектуры обрабатывают в течение 10 рабочих дней.

В муниципалитете напомнили, что система «Единое окно» начала принимать документы с 1 мая. Она позволяет безопасно передавать необходимую информацию в подразделения предприятия в электронном формате.