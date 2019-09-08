Неделя-24. Что делает Алмазбек Атамбаев в СИЗО и контейнерная школа в Нарыне

Бишкекский городской суд рассмотрел законность задержания бывшего президента Алмазбека Атамбаева. В ходе заседания адвокаты просили признать действия следователей незаконными, но судебная коллегия признала обоснованным задержание и оставила бывшего главу государства в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

В СИЗО его посетили депутаты Жогорку Кенеша. Чувствует себя Алмазбек Атамбаев хорошо. «Он сидит в камере один. Читает книги. Какие именно, я не знаю», — рассказала нардеп Асель Кодуранова.

Алмазбека Атамбаева обвиняют в насилии в отношении правоохранительных органов, убийстве, захвате заложников, массовых беспорядках, коррупции. Пока он находится в СИЗО ГКНБ до 26 октября.

Тем временем следствие по делу об освобождении вора в законе Азиза Батукаева завершено. По нему проходит в том числе и Алмазбек Атамбаев. После ознакомления адвокатов с материалами уголовное дело, состоящее из 27 томов, передадут в суд.

Фото из интернета. Школа из контейнеров в Нарыне

Скандалом закончилось открытие школы в селе Кенеш Нарынской области. В социальных сетях появилась фотография, на которой изображены чиновники на фоне контейнеров, в которых временно будут учиться дети. Учебное заведение в селе находится в аварийном состоянии, вот чиновники и нашли выход из положения.

Стало ли открытие такой школы последней каплей в череде скандалов в сфере образования, неизвестно, но в отставку в срочном порядке ушла министр Гульмира Кудайбердиева. Правда, по официальным данным, по собственному желанию.

Кстати, с такой же формулировкой уволился и полномочный представитель правительства в Нарынской области Аманбай Кайыпов. В отличие от министра, замену ему нашли быстро — на его место назначили мэра Нарына Эмиля Алымкулова.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Битва за мандаты. Первые прогнозы

Фото 24.kg

В Кыргызстане сохраняется несколько факторов нестабильности. Это и раскол политической элиты по вектору север — юг, и ставшие более четкими контуры степени допуска к властной «кормушке», а также очень скромные успехи в экономике и растущие маргинализация и люмпенизация общества.

Правда, все это пока не критично для действующей власти. Ключевое слово здесь «пока». Кроме того, ситуация усугубляется вступлением страны в новый политический цикл — предвыборный. Об этом в материале «Выборы-2020. Игра на грани фола, когда проиграть могут все».

Неспокойное лето 2019-го

Уходящее лето выдалось жарким, побив не только температурные рекорды. Кыргызстанцы наблюдали непривычную для сезона отпусков политическую активность. Было все: от кадровой чехарды до штурма резиденции бывшего президента с жертвами. Подробнее в материале «Пакет Асанова, сваты премьера и «собака» из Кой-Таша. Топ-10 скандалов лета-2019».

От перестановки министров...

Фото Жогорку Кенеша. Бывший министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева. Архивное фото

Начало каждого нового учебного года обнажает целый ворох проблем отечественной системы образования. Аварийность школ, нехватка учебников, издание некачественных книг, переполненность школ, недостаток грамотных специалистов и повсеместная безграмотность... Социальные сети завалены постами, полными негодований и возмущений. Но в действительности мало что меняется и вряд ли изменится с приходом нового министра вместо уволившейся Гульмиры Кудайбердиевой. Об этом в материале «Будет только хуже». Почему отставка министра образования ничего не изменит».

Рудник «Кумтор»: новые выплаты и возможное будущее

Фото «Кумтор Голд Компани». Месторождение Кумтор в Иссык-Кульской области

Правительство объявило о значительном улучшении позиций республики в окончательном варианте нового стратегического соглашения с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc. Кабмину удалось договориться о дополнительных платежах на $63 миллиона в 2017-2026 годах (согласно текущему сроку службы рудника «Кумтор»). Подробнее в материале «Сколько заплатит Centerra Gold по новому соглашению с Кыргызстаном?».

«Ключевые вопросы, которые я бы хотел задать правительству Кыргызстана, заявившему об успешных переговорах с инвесторами: «Господа чиновники, сколько стоит ваше слово? Можно ли вам верить на этот раз?» — заявил казахстанский политолог Замир Каражанов, комментируя ситуацию вокруг рудника «Кумтор». Подробнее в материале «Несмотря на значимость «Кумтора», Кыргызстану нельзя зацикливаться на проекте».

«Если не опираться на прошлый опыт, можно сказать, что заключение нового соглашения — это хорошо. Для инвесторов и бюджета страны. Как минимум новые договоренности дадут временную передышку», — сказал в интервью Эдуард Полетаев, казахстанский политолог, руководитель ОФ «Мир Евразии», комментируя новое соглашение по руднику «Кумтор» между правительством Кыргызстана и канадскими инвесторами.

За что испанец полюбил Талас

Фото героя публикации. Испанец Роберто Мерчан (посередине)

Испанец Роберто Мерчан с марта 2016 года постоянно путешествует. Путь он начал в Юго-Восточной Азии. Особенность поездки в том, что Роберто путешествует на велосипеде. В Кыргызстан он попал в сентябре 2017-го и считает, что именно на двухколесном средстве передвижения можно изучить страну. О впечатлениях от Кыргызстана испанец рассказал в интервью 24.kg.

Люди, от которых отказались все

В Кыргызстане, по официальным данным, 8,5 тысячи наркозависимых граждан. По информации международных организаций, оценочное число потребителей может превышать 25 тысяч. Существующая система отношения к таким людям репрессивная и жестокая, она не способствует выходу из тени и обращению за помощью, признаются бывшие наркопотребители. Подробнее в материале Анастасии Бенгард «Общество сразу выкинуло меня за борт. История бывшей наркоманки».

Красота Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Светланы Симоненко. Иссык-Куль, Чок-Тал

Вот и пролетело время каникул и отпусков. На улице уже сентябрь, а потому немного грустно. Для поднятия настроения вспомним летние беззаботные дни и отправимся на Иссык-Куль, с которым в Кыргызстане у многих связаны прекрасные воспоминания. Подробнее — «Мгновения жизни. Летние воспоминания об Иссык-Куле».

Бегать тоже надо уметь

Забеги на 21 километр привлекают все больше кыргызстанцев. Люди бегают на равнине и в горах; в жару, дождь, снег, по ночам... В чем секрет их популярности и как к ним подготовиться новичкам, 24.kg рассказала победитель десятков соревнований, первая кыргызстанка, покорившая Ironman, тренер Юлия Фернас — «Мода на здоровый образ жизни. Как с нуля подготовиться к полумарафону».

О тех, кому правила не писаны

Фото читателя 24.kg. Тротуар — отличное место для парковки?

Жители Бишкека и других городов республики по мере сил продолжают борьбу с нерадивыми автолюбителями, которым плевать на все правила. Читатели постоянно присылают на WhatsApp и Telegram 24.kg видеоролики и фотографии с нарушителями правил парковки. Подробнее в нашей постоянной рубрике «Чудаки парковки».

Сколько денег «съедают» продукты

На продукты у многих кыргызстанцев еженедельно уходят приличные суммы. Однако зачастую фактические траты и статистические данные государственных органов не совпадают. 24.kg решило высчитывать еженедельно среднюю потребительскую корзину для города. Подробнее в нашем проекте «Продуктовая корзина».