В Бишкеке ветеранам вручили памятные медали за освобождение Беларуси

В Беларуси помнят и чтят бойцов Советской Армии, освобождавшей республику от фашистских захватчиков. Об этом на торжественном вручении юбилейных медалей «75 лет освобождения Беларуси» сообщил посол республики в Кыргызстане Андрей Страчко.

Он напомнил, что в годы войны на фронтах Великой Отечественной войны погибло более 360 тысяч кыргызстанцев. Многие участвовали в боях на территории Белорусской ССР.

Брестская крепость, Могилевский рубеж… с первых дней сражались кыргызстанцы, многие погибли. Андрей Страчко

Вручение медалей прошло в актовом зале лицея № 97. Место выбрали не случайно. На его территории сохранилось здание, где в 1941 году формировался один из полков 385-й дивизии. Она отличилась в боях по освобождению белорусского Кричева, после чего получила наименование Кричевская.

«Дивизия стала символом, она известна и в Беларуси, и в Кыргызстане. 3 июля исполнилось 75 лет освобождения нашей республики от немецко-фашистских захватчиков. В апреле президент Александр Лукашенко подписал указ об учреждении юбилейной медали. Я рад возможности вручить ее ветеранам в торжественной обстановке», — отметил Андрей Страчко.

Посол сказал, что в Беларуси чтут и помнят каждого погибшего воина, в том числе из Кыргызстана.

В Минске установлен памятник Герою СССР уроженцу КР Джумашу Асаналиеву, есть улица его имени.

«Невозможно представить сегодня, что в Беларуси уничтожили 9 тысяч 200 деревень, 209 городов, полностью разрушили экономику. На ее территории создали 260 концлагерей и 70 гетто», — заметил Андрей Страчко.

Во время войны погиб каждый третий житель Белорусской ССР. У нас не было ни одной семьи, которая не потеряла кого-либо из родственников. Андрей Страчко

Он заявил, что благодаря воинам-освободителям и партизанам республика не сломилась.

«Партизаны обезвредили около 500 тысяч фашистов. Сопротивление было настолько сильным, что Гитлер издал приказ, что Беларусь является не оккупированной территорией, а зоной боевых действий», — рассказал посол.

Не забывают о подвигах дивизии и в Кыргызстане.

С 2015-го фонд «Агитбригада» устраивает пробег по ее маршруту следования во время Великой Отечественной.

«На базе лицея по инициативе белорусской стороны создан штаб по подготовке к пробегу в следующем, юбилейном, году», — подчеркнул директор фонда Керим Шатманов.