Небо во Флориде после урагана Дориан стало невероятного цвета

Небо над некоторыми районами Флориды в США вчера вечером на закате приобрело немного жутковатый цвет оттенков пурпурного и фиолетового. Фото и видео делились пользователи соцсетей.
Это произошло после того, как ураган Дориан обошел штат.
Эксперты говорят, что странный цвет неба и облаков — это результат того, как свет солнца особым образом рассеивается через ураганные грозовые облака.
По информации СМИ, в результате урагана Дориан на Багамских островах погибли 30 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.