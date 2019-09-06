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Общество

Небо во Флориде после урагана Дориан стало невероятного цвета

Небо над некоторыми районами Флориды в США вчера вечером на закате приобрело немного жутковатый цвет оттенков пурпурного и фиолетового. Фото и видео делились пользователи соцсетей.

Это произошло после того, как ураган Дориан обошел штат.

Эксперты говорят, что странный цвет неба и облаков — это результат того, как свет солнца особым образом рассеивается через ураганные грозовые облака.

По информации СМИ, в результате урагана Дориан на Багамских островах погибли 30 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.
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