Небо во Флориде после урагана Дориан стало невероятного цвета

Небо над некоторыми районами Флориды в США вчера вечером на закате приобрело немного жутковатый цвет оттенков пурпурного и фиолетового. Фото и видео делились пользователи соцсетей.

Это произошло после того, как ураган Дориан обошел штат.

PURPLE SUNSET - Check out these breathtaking sunset photos after #HurricaneDorian left our area. Did you see it? pic.twitter.com/ko5efXmSKZ — News4JAX (@wjxt4) 5 сентября 2019 г.

VIOLET VIEW: The skies over Florida turned purple as Hurricane Dorian churned north up the east coast, offering residents some unusual and beautiful sky gazing. https://t.co/gtH5FCl1uX pic.twitter.com/h2Ofik3iVo — ABC News (@ABC) 5 сентября 2019 г.

Эксперты говорят, что странный цвет неба и облаков — это результат того, как свет солнца особым образом рассеивается через ураганные грозовые облака.

По информации СМИ, в результате урагана Дориан на Багамских островах погибли 30 человек. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщила, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тысяч домов.