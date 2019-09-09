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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 9 сентября дожди весь день. Воздух прогреется до +17 градусов. День уменьшился до 12 часов 49 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 8.00-17.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Бакаева;
  • 9.00-19.30 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 18-24;
  • 9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 46, улица Малдыбаева, 26, 28, 30, отрезки улиц Тыныстанова, Ново-Октябрьской, Чехова, Горького, Кулатова, улица Ш.Руставели, 58;
  • 9.30-18.00 — отрезки улиц Игембердиева, Кулатова, Фатьянова, проспекта Ч.Айтматова, переулок Актюбинский;
  • 10.00-19.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Кереге-Таш, Оберон), «Алтын-Ордо» (2-4-я улицы);
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Орозбекова, Мичурина, проспект Жибек Жолу.

Памятные даты

День комуза

Новый праздник появился в 2019 году.

День ввели для консолидации общества и укрепления единства народа Кыргызстана, а также для расширения межкультурного диалога этнических сообществ.

В указе президента отмечается, что в нынешних условиях необходимо придать комузу новое значение, он должен стать символом единства культурного многообразия кыргызстанцев.

Начались I Всемирные игры кочевников

24.kg
Фото 24.kg. Открытие ВИК-2014

9 сентября 2014 года в Чолпон-Ате начались I Всемирные игры кочевников — международные спортивные состязания по этническим видам спорта. В них приняли участие спортсмены из 19 стран.

В основу ВИК легли народные игры исторически кочевых народов Центральной Азии.

Миссия Игр – возрождение и сохранение исторического и культурного наследия кочевых народов мира.

Отметим, заявки на участие в спортивных мероприятиях III Всемирных игр кочевников подали 2 тысячи 307 человек из 79 стран.

Международный день красоты

The Miss Universe Organization
Фото The Miss Universe Organization. Победительница красоты «Мисс Вселенная» — представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс

Международный комитет эстетики и косметологии СИДЕСКО проявил инициативу создания Международного дня красоты, который отмечается ежегодно 9 сентября.

Помимо конкурсов красоты, в этот день также проводятся различные шествия, акции и фестивали, в которых участвуют и поощряются люди с внешностью, не соответствующей модельным стандартам или отличающейся своеобразием. А свой профессиональный праздник в этот день отмечают косметологи, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Рамис Рыскулов

из интернета
Фото из интернета. Рамис Рыскулов

Родился 9 сентября 1934 года в селе Кызыл-Туу Московского района. Живописец, народный поэт Кыргызской Республики.

С 1959 года — член Союза писателей СССР, с 1990-го — член Союза художников Кыргызской Республики.

Первый поэтический сборник «Жаз» («Весна») издан в 1959 году.

Автор ряда сборников стихотворений и поэм. Поэт является одним из смелых экспериментаторов, обновивших кыргызскую советскую поэзию внедрением белого стиха. Перевел на кыргызский язык произведения Александра Пушкина, Владимира Маяковского, Николая Некрасова, Андрея Вознесенского и других.

Поэтический сборник «Ырлар» («Стихи») отмечен в 1986 году литературной премией имени А.Осмонова.

У кого намечается той

Тынчтыкбек Конушбаев

Родился 9 сентября 1961 года в селе Суусамыр Чуйской области. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Кыргызстан».

Замир Молдокулов

Родился 9 сентября 1964 года в селе Гульче Ошской области. Глава государственной администрации — аким Алайского района.

Алмаз Жутанов

Родился 9 сентября 1977 года в Оше. Депутат Жогорку Кенеша по списку политической партии «Онугуу-Прогресс».

Айбек Маматбеков

Родился 9 сентября 1978 года в селе Тюп Иссык-Кульской области. Генеральный консул Кыргызстана в ОАЭ.

Куда сходить

Культура

  • на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны.

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
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