В Бишкеке 8 сентября без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.
Памятные даты
День танкиста в Кыргызстане
Во второе воскресенье сентября в некоторых странах СНГ, в том числе и в Кыргызстане, празднуется День танкиста — профессиональный праздник танкистов и танкостроителей, который ведет свою историю с советских времен.
Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах он даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.
День работников торговли Кыргызской Республики
За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года 8 сентября установлен профессиональный праздник — День работника торговли.
Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики КР. На сегодня в Кыргызстане действует более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.
Международный день грамотности
Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.
Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.
Международный день солидарности журналистов
Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.
Основанием для выбора даты послужили трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.
Люди, которые меняли мир
Родился поэт Тенти Орокчиев
Родился 8 сентября 1938 года в селе Кок-Сай Тонского района. Заслуженный деятель КР, поэт, журналист.
Работал литсотрудником газеты «Мугалимдер газетасы», научным редактором Кыргызской Советской энциклопедии, редактором в Телерадиокорпорации КР.
В течение 30 лет Тенти Орокчиев вел передачи в жанре поэзии «Поэтикалык экран», «Поэтикалык саптар», «Ыр толкуну», «Саякат», «Таберик», «Адабият жанылыктары».
Написал десятки радиопостановок и радиопьес в рубрике «Театр у микрофона». Все они хранятся в золотом фонде Кыргызского радио.
С 2003 года работал в СМИ обозревателем, заместителем редактора и опубликовал более 300 интервью, документальных материалов, эссе и размышлений.
Родился литературовед Памирбек Казыбаев
Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области КР. Литературовед, алыкуловед, публицист.
Более 100 статей и интервью Памирбека Казыбаева опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.
Большая заслуга принадлежит ему в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.
Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова.
В 2012 году вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».
У кого намечается той
Мирослав Ниязов
Мийзамидин Калыков
Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».
Кубатбек Рахимов
Родился 8 сентября 1970 года в городе Фрунзе. Советник премьер-министра Кыргызстана.
Эльчибек Джантаев
Родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Ак-Суйского района. Аким Тюпского района.
Данияр Кобонов
Акжол Бекболотов
Каныбек Жолчубеков
Иззат Артыков
Куда сходить
Культура
- на площади Ала-Тоо развернута фотовыставка о достижениях страны;
- Кыргызский Национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева приглашает на выставки «В мире и согласии. Искусство СССР» и «Эскерме»;
- арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на вечернюю ярмарку.
Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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