В Бишкеке 8 сентября без осадков. Воздух прогреется до +25 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.

Памятные даты

День танкиста в Кыргызстане

Фото Генштаба КР. Военный парад в Бишкеке, 31 августа 2016 года

Профессиональный праздник День танкиста является одним из наиболее почитаемых праздничных дней в войсках. А некоторое время (с 1940-х по 1950-е годы) в крупных городах он даже отмечался торжественным продвижением танковых колонн по городу и салютом.

День работников торговли Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торговцы на Ошском рынке

За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года 8 сентября установлен профессиональный праздник — День работника торговли.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики КР. На сегодня в Кыргызстане действует более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.

Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Международный день солидарности журналистов

Фото аппарата президента КР. Журналисты на пресс-конференции Алмазбека Атамбаева, 27 декабря 2014 года

Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты послужили трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Тенти Орокчиев

Родился 8 сентября 1938 года в селе Кок-Сай Тонского района. Заслуженный деятель КР, поэт, журналист.

Работал литсотрудником газеты «Мугалимдер газетасы», научным редактором Кыргызской Советской энциклопедии, редактором в Телерадиокорпорации КР.

В течение 30 лет Тенти Орокчиев вел передачи в жанре поэзии «Поэтикалык экран», «Поэтикалык саптар», «Ыр толкуну», «Саякат», «Таберик», «Адабият жанылыктары».

Написал десятки радиопостановок и радиопьес в рубрике «Театр у микрофона». Все они хранятся в золотом фонде Кыргызского радио.

С 2003 года работал в СМИ обозревателем, заместителем редактора и опубликовал более 300 интервью, документальных материалов, эссе и размышлений.

Родился литературовед Памирбек Казыбаев

Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области КР. Литературовед, алыкуловед, публицист.

Более 100 статей и интервью Памирбека Казыбаева опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.

Большая заслуга принадлежит ему в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.

Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова.

В 2012 году вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».

У кого намечается той

Мирослав Ниязов

Родился 8 сентября 1951 года в селе Ак-Суу Чуйской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Афганистане.

Мийзамидин Калыков

Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша от фракции «Республика — Ата Журт».

Кубатбек Рахимов

Родился 8 сентября 1970 года в городе Фрунзе. Советник премьер-министра Кыргызстана.

Фото из интернета. Кубатбек Рахимов

Эльчибек Джантаев

Родился 8 сентября 1973 года в селе Ак-Чий Ак-Суйского района. Аким Тюпского района.

Данияр Кобонов

Родился 8 сентября 1982 года в селе Сару-Джетим Иссык-Кульской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе. Фото gettyimages. Данияр Кобонов празднует победу на Азиатских играх 2016 года

Акжол Бекболотов

Родился 8 сентября 1983 года. Кинорежиссер, актер. Каныбек Жолчубеков

Родился 8 сентября 1989 года в селе Мин-Булак Таласской области. Борец греко-римского стиля.

Иззат Артыков

Родился 8 сентября 1993 года. Тяжелоатлет.