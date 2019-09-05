За три года в Кыргызстане построены 220 школ и 16 детских садов

С 2016 по 2019 год в Кыргызстане построены 220 общеобразовательных учреждений и 16 детских садов, еще в 34 школах был проведен капитальный ремонт. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, в 2016 году построены 68 школ и 1 детский сад, в 2017-м — 46 школ и 6 детских садов, в 2018-м — 68 школ и 6 детских садов, в 2019 году планируют построить 41 школу и 3 детских сада. На 1 сентября 2019-го завершено строительство 14 школ, еще 27 будут достроены до конца года.

«Всего до конца 2019 года правительство планирует завершить строительство 64 объектов, из которых 41 школа и спортивные залы к ним, 3 детских сада, 6 спортивных залов и комплексов, 6 объектов здравоохранения и ряд других объектов. Кроме того, на 33 социальных объектах проводится капитальный ремонт, из них 15 школ, 5 объектов здравоохранения и ряд других объектов», — говорится в сообщении.