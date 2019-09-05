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Общество

Верховный суд отложил пересмотр дела в отношении Аиды Саляновой

Верховный суд отложил пересмотр уголовного дела в отношении Аиды Саляновой на 24 сентября.

По словам адвоката Чинары Джакупбековой, причина переноса — отсутствие докладчика-судьи.

Юрист пояснила, что инкриминируемое деяние ее подзащитной — злоупотребление служебным положением — декриминализировано в связи с вступлением в силу новых УК и УПК КР. 

По вердикту судов Аида Салянова признана виновной в злоупотреблении служебным положением. По версии обвинения, будучи министром юстиции, в 2010 году она незаконно возобновила адвокатскую лицензию Алексею Елисееву. Аида Салянова осуждена на пять лет с отсрочкой исполнения решения суда на 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Более того, в отношении Аиды Саляновой возбуждено еще одно уголовное дело в рамках расследования незаконного освобождения Азиза Батукаева.
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