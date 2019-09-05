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Общество

Более 68 тысяч сомов собрали активисты на спасение Ботанического сада от засухи

В кассу ОФ «Инициатива Арча» на спасение Ботанического сада от засыхания поступило 68 тысяч 867 сомов. Об этом 24.kg сообщил координатор образовательных программ фонда Дмитрий Переяславский.

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«Окончательное решение по расходам примем на следующей неделе. Ждем ответа от Бишкекасфальтсервиса по установке шлюзов на подающем канале. Они очень дорогие. Предприятие уже установило два, необходимо еще шесть. Если одобрят установку, то деньги в первую очередь пойдут на приобретение арычных лотков», — отметил он.

Дмитрий Переяславский добавил, что каждую субботу в Ботсаду на улице Ахунбаева проходят субботники. Горожане, сотрудники сада и фонда очищают арыки от кустарника Свидина кроваво-красная и мусора. Это позволило увеличить пропускную способность арыка и доставить воду до засыхающих участков.

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«Мы продолжим субботники. Нам осталось немного очистить арык, потом перейдем на другие участки», — отметил он.

Напомним, горожане забили тревогу, что Ботсад засыхает. В нем разрушена ирригация, территория заросла сорняками, нет рабочих для обслуживания территории. Общественный фонд «Инициатива Арча» в июле объявил сбор средств на первоочередные меры по восстановлению ирригации. Как объяснили в организации, разработано быстрое техническое решение, которое позволит нам не потерять растения в этом году. На реализацию всех мероприятий требуется 410 тысяч сомов ($5,9 тысячи).

Перечислить средства можно на «Элсом» 0777213749.
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