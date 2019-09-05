6 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 42, проспект Айтматова, 61, отрезки улиц Московской, Орозбекова, Разакова, Чокморова;

9.00-19.30 — село Орто-Сай (восточная часть), жилмассив «Кок-Джар» (улицы Кок-Джар, Конорчок);

9.00-18.00 — отрезки проспекта Айтматова, улиц Пожарского, Кулатова, Панфилова, Боконбаева, Чехова, Минина, переулок Ашхабадский, жилмассивы «Ак-Орго» (улицы Ай кочо, Кун-Кочо, Саадак), «Арча-Бешик» (улица Аксы);

9.30-17.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Таалай, Манасчи, Эр Табылды, Эр-Тоштук, Нооруз, Полевая, Наристе);

9.30-15.00 — улицы Ибраимова, 108, Шопокова, 119, проспект Чуй, 151;

10.00-17.00 — «Городок строителей», 14;

10.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жигач» (улицы Отмок-Ашуу, Исакеева, Кереге-Таш, Оберон).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Мойнок, Карла Маркса (улицы Калинина, Гоголя, Куйбышева);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ноорузбай, Омурбека), Селекционное (улицы Кипкалова, Парковая), Маловодное (улица Украинская, переулок Южный), Военно-Антоновка (улицы Дружбы, Южная), Гавриловка (улица М.Горького, переулок Забайкальский), Кунтуу (улицы Садовая, Иманалиева), Восточная (улицы Тимирязева, Школьная, Дагестанская, Дружбы, Центральная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улицы Колхозная, Шевченко, переулок Курчатова), Александровка (улицы Западная, Калиева), Садовое (улица Ситникова);

Панфиловский РЭС

9.00-18.00 — село Чалдыбар (крестьянское хозяйство «Нива»);

13.00-18.00 — село Панфиловка (средняя школа);

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Шевченко, Атая), Дмитриевка (улица Садовая), Хун-Чи (улица Ленина), Джээк (улица Гагарина), город Кант (улицы Зеленая, Больничная, Гагарина).

3 Ошская область

8.00-17.00 — села Нур-Абад, Кароол, Жаилма, Додон, Меркит, Медресе, Кызыл-Октябрь, Курбан-Кара, Кыдырша, Савай, Присавай, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Октябрь, Стант, Тынчтык, Кызыл-Шарк, Кыш-Абад, Беш-Капа, Казакмааля, Кожомбак, Фархад, Ош-3000, Чоок, Питомник, Жаны-Кызылсуу.

4 Баткенская область