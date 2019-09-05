Финпол перегородил тротуар и часть дороги. Правозащитники борются два года с ним

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями перегородила забором часть дороги и тротуара на улице Жумабека. ОФ «Наше право» в течение двух лет пытается заставить чиновников убрать препятствие.

«ГУОБДД на наше обращение провело обследование участка. В итоге принято решение отказать в согласовании земельного участка под строительство контрольно-пропускного пункта к административному зданию ГСБЭП», — сообщила представитель фонда «Наше право» Светлана Антропова.

Она добавила, что два года фонд переписывается с органами прокуратуры по данному вопросу, однако никаких результатов не достигнуто.

«УЗС мэрии Бишкека снесли забор банка, расположенного рядом с Финполом. А на имущество ГСБЭП рука не поднялась. Мы обратились в прокуратуру Бишкека с просьбой принять меры в отношении управления земельных ресурсов и Бишкекглавархитектуры, но безрезультатно», — добавила она.

Светлана Антропова добавила, что на основании отказа ГУОБДД комиссия по предоставлению прав на земельные участки должна отменить предыдущее решение о предоставлении Финполиции в аренду части дороги и тротуара.

«Надеемся, что справедливость восторжествует и улицу Жумабека заложат в титульный список ремонта дорог на 2020 год», — отметила она.