Афиша Бишкека на выходные: встречи, выставки, концерт

Танцевальные прогулки в городской среде придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка, который подсмотрел их у неизвестного мастера на улицах «большого яблока». Приходите, каждый из нас делает танцевальную прогулку особенной и неповторимой.

Бульвар Эркиндик, 17.00.

Основная цель — показать, как важно уметь учиться на чужих ошибках и относиться к ним с юмором, обмениваться опытом, делать выводы и не сломаться под тяжестью проблем, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ресторан Frunze, 13.00.

В программе лекции, еvent-площадка для детей и родителей, мастер-классы, фотозоны, нетворкинг, ярмарка, фуд-корт и многое другое.

Парк Победы имени Д.Асанова, 14.00-20.00.

7 сентября. Чтение эпоса «Манас» на открытом воздухе

Мы любим историю, а манасчи являются проводниками в прошлое и хранителями памяти. Возьмите плед, чтобы было на чем сидеть. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Гареева, 17.00.

7 сентября. Выступление проекта Me and my invisible orchestra (Алматы)