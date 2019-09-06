Афиша Бишкека на выходные: встречи, выставки, концерт

Акции, концерты, фестивали, кино

7 сентября. Dance Walking Bishkek — 9

Танцевальные прогулки в городской среде придуманы журналистом Беном Аароном из Нью-Йорка, который подсмотрел их у неизвестного мастера на улицах «большого яблока». Приходите, каждый из нас делает танцевальную прогулку особенной и неповторимой.

Бульвар Эркиндик, 17.00.

7 сентября. GALA Грабли NIGHT

Основная цель — показать, как важно уметь учиться на чужих ошибках и относиться к ним с юмором, обмениваться опытом, делать выводы и не сломаться под тяжестью проблем, ведь не ошибается только тот, кто ничего не делает.

Ресторан Frunze, 13.00.

7 сентября. Open Air Smart Мoms

В программе лекции, еvent-площадка для детей и родителей, мастер-классы, фотозоны, нетворкинг, ярмарка, фуд-корт и многое другое.

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Парк Победы имени Д.Асанова, 14.00-20.00.

7 сентября. Чтение эпоса «Манас» на открытом воздухе

Мы любим историю, а манасчи являются проводниками в прошлое и хранителями памяти. Возьмите плед, чтобы было на чем сидеть. Регистрация по ссылке.

Ботанический сад имени Гареева, 17.00.

7 сентября. Выступление проекта Me and my invisible orchestra (Алматы)

Такую музыку сложно вносить в рамки отдельных категорий. Отчасти это фолк и этника, которые переходят в трип-хоп и инди-поп.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

7-8 сентября. Традиционные игры

Вы можете поиграть в такие игры, как удар по ведру, перетягивание каната и палки, альчики и борьба на руках.



Этнокомплекс «Супара», 16.00.

6-22 сентября. Цирк-шапито Circusland

В программе «Империя хищников» персидские леопарды, пумы, африканские пантеры. Помимо хищников, будут собачьи аттракционы, попугаи, павлины-альбиносы, гигантские питоны, шоу-балет, гимнасты, акробаты, клоуны, эквилибристы и жонглеры.

ТРЦ «АЮ Гранд», 13.00, 17.00.

Выставки, ярмарки

31 августа — 30 сентября. Фотовыставка о достижениях Кыргызстана

Жителей и гостей столицы ждет фотодокументальная выставка, посвященная успехам страны.

Площадь Ала-Тоо.

28 августа — 29 сентября. Выставка «В мире и согласии. Искусство СССР»

Выставка посвящена советскому изобразительному искусству 1930-1990-х годов. Представлены работы художников Беларуси, Азербайджана, Армении, Грузии, Молдавии, Латвии, Литвы, Эстонии, России, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

6 сентября — 30 сентября. Выставка «Эскерме»

Заслуженный деятель культуры Нурганыш Асанова — одна из первых художников-прикладников. При создании произведений ей помогали воспоминания из детства, вышитые еще мамой туш-кийизы, чудесные сплетения чия, незабываемые ала-кийизы.

Кыргызский национальный музей изобразительного искусства имени Гапара Айтиева.

8 сентября. Вечерняя ярмарка

На ярмарке можно будет купить хендмейд-товары.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 19.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

7 сентября. Семинар «Адаптация детей к школе и садику»

Педиатр расскажет, как правильно подготовить ребенка в школу и садик, про иммунизацию детей, витаминные комплексы, питание, сон и многое другое.

Ololohaus, 12.00.

7 сентября. Митап «Тестирование и автоматизация»

Спикерами выступят специалисты с опытом работы более пяти лет. Регистрация по ссылке.

ololohaus, 14.00.

7 сентября. Встреча с героями проекта «Альтернативное будущее»

«Альтернативное будущее» — социальный проект, направленный на профессиональную ориентацию детей. Герои поделятся своим опытом, советами и возможностями для дальнейшего сотрудничества.

Ololohaus Erkindik, 11.00.

8 сентября. Велопоездка через Джаламыш, Кунтуу-Арчалы

Протяженность маршрута — 65-75 километров. С собой берем питье, еду, необходимый ремкомплект, немного денег и отличное настроение.

Сбор на площадке возле магазина «Народный» на остановке «Политех», 7.30.