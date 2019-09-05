Драка возле супермаркета. Активисты на митинге требуют отставки главы МВД

У здания Жогорку Кенеша проходит митинг с требованием задержать виновников драки возле супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова.
В акции протеста принимают участие родственники избитых и молодые активисты. Они требуют отставки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева и привлечения к ответственности милиционеров, которые отпустили преступников.
Родственники потерпевших сомневаются, что разыскиваемые участники драки находятся в Кыргызстане, поэтому требуют Государственную пограничную службу предоставить информацию.
Напомним, 28 августа около супермаркета «Ярмарка» на пересечении улиц Ахунбаева и Курчатова в ходе драки жестоко избиты двое мужчин. Один из них вышел из комы, второму предстоит операция. Подозреваемых объявили в розыск. Выяснилось, что родственник одного из подозреваемых является сотрудником милиции.