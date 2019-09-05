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Общество

Короткие новости и видео наиболее популярны в социальных сетях в ЦА

Короткие новости и видео наиболее популярны в социальных сетях в регионе. Такие данные приводятся в исследовании «Потребление новостных материалов онлайн в Центральной Азии».

Как отметила на презентации координатор по исследованиям IWPR в ЦА Жазгуль Ибраимова, анализ показывает, что и предложение таких новостей самое большое в Центральной Азии.

«Эксперты подчеркивают, что короткие новости появляются и за счет пользовательского контента», — заметила она.

В то же время в исследовании сказано, что соцсети лидируют в качестве источника информации.

«Там очень много пользовательского контента, но вместе с тем растет угроза получения дезинформации и фейковых новостей. Пользователи обычно вырывают информацию из контекста, а журналисты публикуют, не проверяя изложенный факт. Однако сегодня за пользовательскими аккаунтами могут стоять деструктивные организации, продвигающие информацию в своих интересах», — добавила Жазгуль Ибраимова.
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