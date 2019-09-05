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Общество

Каждый пятый кыргызстанец проверяет информацию в соцсетях, читая комментарии

Каждый пятый кыргызстанец проверяет информацию в соцсетях, читая комментарии. Такие данные приводятся в исследовании «Потребление новостных материалов онлайн в Центральной Азии».

Как отметила на презентации исследования координатор по исследованиям IWPR в ЦА Жазгуль Ибраимова, треть респондентов доверяет информации на официальных государственных и новостных сайтах и только один из десяти — в социальных сетях.

«Четыре из десяти респондентов делают выводы, проверив актуальность информации или путем поиска других источников», — сказала она.

При этом каждый пятый кыргызстанец проверяет достоверность информации в социальных сетях, читая комментарии под постом. Столько же ищут другие источники информации.

«Специальными инструментами для проверки пользуется всего 4 процента пользователей в ЦА», — добавила Жазгуль Ибраимова.

По ее словам, обнаружив недостоверную информацию, каждый третий пользователь в Кыргызстане пишет соответствующий комментарий под постом, каждый пятый отписывается от страницы.
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