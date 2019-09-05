В Центральной Азии увеличивается спрос на новости в интернете на госязыках

В Центральной Азии увеличивается спрос на новости в интернете на государственных языках. Такие данные приводятся в исследовании «Потребление новостных материалов онлайн в Центральной Азии».

Как отметила на презентации проектный менеджер IWPR в ЦА Бегаим Аджикеева, основной язык, на котором читают новости в интернете, — русский, при этом спрос на новостные материалы на локальных языках растет.

В то же время, по ее словам, местные издания медленно адаптируются к изменяющимся трендам новых медиа, в том числе проникновению в сельскую местность, где население больше говорит на родном языке.

«Молодые люди чаще читают новости на английском, чем старшее поколение. В среднем 16 процентов респондентов 16-23 лет потребляют новости на английском языке», — добавила она.