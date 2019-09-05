Социальные сети лидируют в качестве источника информации в интернете. Об этом говорится в презентации исследования «Потребление новостных материалов онлайн в Центральной Азии».

По его данным, Facebook – ведущая социальная сеть для получения новостей в Таджикистане и Узбекистане. В Казахстане и Кыргызстане гораздо чаще потребляют новости в социальной сети Instagram. В Узбекистане шесть из десяти респондентов всегда используют в качестве источника информации Telegram. Месенджер WhatsApp является основным для обмена новостями в Кыргызстане и Казахстане, Telegram и Viber – в Таджикистане.

Как отметил на презентации региональный директор IWPR по Центральной Азии Абахон Султоназаров, исследование – это первая попытка замерить потребление информации в интернете по региону.

«В Центральной Азии растет доля пользователей социальных сетей, новостных сайтов, мессенджеров. В то же время увеличивается количество дезинформации, манипуляции, фейков. Это усиливает беспокойство по информационной грамотности как населения, так и журналистов», — подчеркнул он.