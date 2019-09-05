Рейды по выявлению неплательщиков налога на транспорт начались в Кыргызстане

Государственная налоговая служба совместно с сотрудниками Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД начала рейдовые мероприятия по выявлению неплательщиков налога на транспорт. Об этом сообщила пресс-служба ГНС КР.

По ее данным, за день рейда в Бишкеке остановили 430 машин: 68 автовладельцев не заплатили налог. В отношении них составлены акты. 43 гражданина на месте уплатили налоги, 31 выдана специальная наклейка.

ГНС просит владельцев транспортных средств иметь при себе, кроме прав и техпаспорта на машину, квитанцию об уплате налога.

Гражданам, уплатившим налог на транспорт, бесплатно выдается специальная наклейка. Ее необходимо клеить на лобовом стекле, чтобы водителя лишний раз не останавливали сотрудники УОБДД.

Те автовладельцы, которые не успели уплатить налог в срок, должны заплатить административный штраф (для физических лиц — 1 тысячу сомов, для юридических — 5 тысяч сомов) и пени за каждый день просрочки.