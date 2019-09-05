Мировая премьера фильма «Жөө Күлүк» состоится на кинофестивале в Южной Корее

Фильм «Жөө Күлүк» режиссера Мирлана Абдыкалыкова отобран в основную конкурсную программу New Currents («Новые течения») 24-го Пусанского международного кинофестиваля, который пройдет в Южной Корее с 3 по 12 октября. Об этом сообщила продюсер ленты Алтынай Койчуманова.



Официальная конкурсная программа New Currents создана для открытия новых молодых режиссеров Азии. В рамках фестиваля пройдут три показа фильма «Жөө Күлүк» с последующими сессиями вопросов и ответов с аудиторией фестиваля.

Фильм представит режиссер Мирлан Абдыкалыков, официально приглашенный директор Пусанского фестиваля — Джей Джеон.

Пусанский международный кинофестиваль — крупнейший ежегодный кинофестиваль в Азии. Проводится с 1996 года. Специализируется на показе работ начинающих режиссеров.

Фильм «Жөө Күлүк» — социальная драма о дружбе, любви и преданности, история 12-летнего Жекшена, борющегося за сохранение своей семьи.

В Кыргызстане фильм на большие экраны выйдет 17 октября.