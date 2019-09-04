Ученики одной из школ Бишкека сидят в коридоре. Парты не помещаются в класс

В социальных сетях распространяется фотография, на которой школьники сидят за открытой дверью в кабинет, потому что не помещаются в классе.

«В одном классе 54 человека. Школа № 61», — написал в Твиттере пользователь KG DAD.

Бир класста 54 окуучу. Бишкек. 61-мектеп. 2019-ж. ХXI кылым pic.twitter.com/FyPwga5vyf — KG DAD (@KG_ata) 4 сентября 2019 г.

Директор учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Юрий Низовский отметил, что максимальное количество детей в классе — 52 человека. Он пообещал ответить позже, в его ли учебном заведении сделан снимок.

В управлении образования мэрии Бишкека также пообещали уточнить, класс какой школы сфотографировали.