Ученики одной из школ Бишкека сидят в коридоре. Парты не помещаются в класс

В социальных сетях распространяется фотография, на которой школьники сидят за открытой дверью в кабинет, потому что не помещаются в классе.
«В одном классе 54 человека. Школа № 61», — написал в Твиттере пользователь KG DAD.
Директор учебного комплекса авторской физико-математической школы-лицея № 61 Юрий Низовский отметил, что максимальное количество детей в классе — 52 человека. Он пообещал ответить позже, в его ли учебном заведении сделан снимок.
В управлении образования мэрии Бишкека также пообещали уточнить, класс какой школы сфотографировали.