В спортзале школы № 89 провалился пол. Чиновники мэрии Бишкека ищут причину

Один из блоков школы № 89 в жилмассиве «Учкун» дал усадку. Об этом на заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам сообщила депутат Адиса Имангазиева.

Она поинтересовалась у вице-мэра столицы Татьяны Кузнецовой, что предпринимает муниципалитет по данному вопросу.

«Деньги выделены, но до сих пор ремонт не сделан», — напомнила Адиса Имангазиева.

Татьяна Кузнецова ответила, что мэрия ждет результатов экспертизы здания от Института сейсмологии.

«Районный акимиат выделил средства на техническое обследование. В осевшем корпусе установили маячки. Специалисты будут наблюдать в течение месяца движение почвы. Возможно, при строительстве что-то неправильно сделали. Или там подземные воды, может, нет стока. Когда дадут заключение, будем планировать работы на 2020 год», — сказала она.

Татьяна Кузнецова добавила, что спортивный зал и раздевалки закрыты, занятия не проводятся.

Отметим, школу в жилом массиве «Учкун» открыли 1 сентября 2008 года.