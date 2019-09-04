5 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.00-17.00 — 12-й микрорайон, 44, улица Ш.Руставели, 56, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Узун-Булак, Он-Арча, Куюкова, Баба-Ата, Абдрахманова, Арча, Эр-Тайлак, Кара-Коо, Стадионная, Торткул, Сакалдуу);

9.00-18.00 — отрезки улиц Масалиева, Шербет, Актан, Чортекова;

9.00-19.00 — отрезки улиц Салиева, Парковой;

9.30-17.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Малдыбаева, Абая, Ахунбаева, улица Огонбаева, 222;

10.00-18.00 — жилмассивы «Кара-Жигач» (улицы Тенир-Тоо, Кереге-Таш, Субан-Ата, Исакеева, Сон-Кол, Оберон), «Ак-Тилек» (улицы Ат-Мойнок, Чамгарак, Тарагай).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Набережная, Комсомольская, Садовая, Ленина, Северная, Калинина, Мичурина, Чкалова, проспект Победы), Горная Маевка, Кой-Таш, Кызыл-Берлик, Прохладное, Маевка (улицы Молодая Гвардия, Восточная), Карла Маркса (улицы Калинина, Гоголя, Куйбышева), Аламедин (новостройка «Кыргызстан», улицы Панфилова, Алма-Атинская, переулки Долонский, Чуйский, Иваницына), Кара-Жигач (улицы Кондучалова, Дружбы, Бек-Тоо, Контур), Ленинское (улица Восточная, детский сад, водокачка), Кок-Джар (улицы Мадиева, Чон-Багыш, Эшимова, Уметалиева, Карагул-Акмат);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи), Нижний Орок (улицы 2-я Кавказская, Орокская, Проектируемая), Гавриловка (улицы Забайкальская, Степная, переулок Забайкальский), Кунтуу (улицы Шаршенбай, Конок), Комсомольское (улицы Восточная, Проектируемая, Лесная, Тупик, Дорожная, Чуйская, Южная, Новая, Строительная), Манас (улицы Северная, Широкая, Совхозная, Пионерская, Зеленая, Переулочная, Проектируемая, Тупиковая, Заводская, Гагарина, Прифермская, Комсомольская, Средняя, Новая, Южная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Беловодское (улица Колхозная), Александровка (улицы Крупской, Чапаева), Садовое (улица Киргизская), Толок (улица Киргизская);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Спортивная, Оторбаева);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Интернациональное (улицы К.Маркса, 1 Мая);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Алчалуу, Талды-Булак, Султан.

3Иссык-Кульская область

7.00-18.00 — поселки Энильчек, Кара-Сай, Ак-Шыйрак;

7.00-19.00 — села Кызыл-Туу, Тогуз-Булак, Жер-Уй, Кок-Сай, Капчыгай, Кол-Тор, Конур-Олон;

8.00-17.00 — село Кок-Мойнок;

9.00-17.00 — села Чырак, Кабак, Ак-Добо, Мундуз, Конкино, Каджи-Сай, Темир-Канат, Курменты, Балбай, Ак-Булун, Кутургу, Фрунзе;

13.00-17.00 — села Бурма-Суу, Чельпек, город Каракол (улицы Пушкина, Элебаева, Токтогула, Пионерская, Стаханова, Искакова, Харьковская, Щелководная, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Пржевальского, Масанчи, Ростовская, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Дружбы, Маяковского, Мурманская, Островская, Ленинградская, Тельман, Сталинградская, Тоголока Молдо, Акыйкат, Искакова, Киевская, Айтбаева, Ворошилова, Олега Кошового, Садовая, Намыс, Майра Керим кызы).

4 Баткенская область

8.00-17.00 — сельские управы Катран, Кара-Булак, Суу-Башы.

5Ош