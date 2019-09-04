Водителя BMW, по чьей вине погибли пять человек, водворят в СИЗО

Водителя BMW, по чьей вине погибли пять человек в Иссык-Кульской области, водворят в СИЗО. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

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Уточняется, что сейчас женщина находится в больнице под конвоем.

«Однако, как только ей станет лучше, ее водворят в изолятор. Меру пресечения об аресте избрал Иссык-Кульский районный суд», — сообщили редакции.

Напомним, 30 августа между селами Сары Камыш и Кызыл Орук Иссык-Кульской области произошло ДТП. Водитель BMW X5 в нетрезвом состоянии выехала на встречную полосу и совершила лобовое столкновение. В результате аварии погибли пять человек.